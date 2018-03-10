دفع فيس بوك وجوجل لتقديم معلومات أكثر تنوعًا

واشنطن(صدى):

صرحت الوزيرة الألمانية دوروثى بير، مسئولة عن السياسة الرقمية، أنه سيتم دفع عمالقة، وسائل الإعلام الاجتماعية؛ لجعل المعلومات المقدمة للمستخدمين، أكثر تنوعًا؛ لتجنب التعرض المستمر، للأفكار المتشابهة.

وأوضحت ” بير ” ، أن المحادثات مع ” فيس بوك، جوجل ” ، ستبدأ محادثات حول الطريقة، التي يتم بها ترتيب المنشورات، على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن ما يظهر للمستخدمين، على منصات التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، غالبًا ما يكون لها علاقة ضئيلة بالحقيقة، وأوضحت أنها تريد أن يرى الناس ما يحتاجون إلى معرفته، وما يحدث في هذه اللحظة.

ويجدر الإشارة إلى أن شركات مثل Facebook، لضغوط من المنظمين، في جميع أنحاء العالم، خلال الفترة الأخيرة، وهذا بعد ظهور أدلة، تشير لإعادة تدوير مجموعة معينة، من الأخبار والآراء على منصاتها؛ ما قد يؤدي لتأثير على سلوك الناخبين.