صحف بريطانية عن هدية خادم الحرمين للعراق: ” أكبر ملعب في العالم “

نايف السالم(صدى):

نشرت صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية تقريرًا خاصًا عن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعراق، واصفًا إياه بأنه سيكون أكبر ملعب في العام.

وذكرت الصحيفة أن الملعب يسع من 100 ألف إلى 135 ألف متفرج، والذي سيتم بناؤه في بغداد، تحت تنسيق وإشراف سعودي عراقي.

ومن الجدير بالذكر، إنه أهدى، خادم الحرمين الشريفين، عبر اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين الماضي، ملعب للعراق؛ وذلك ضمن دعم المملكة لجهود إعمار العراق وعودته إلى سابق عهده.