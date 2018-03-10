كفالة 320 يتيمًا من دعم مشروع ولي العهد للجمعيات الخيرية

حمود العنزي(صدى):

ساعد مشروع سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للجمعيات الخيرية، في دعم 3240 يتيمًا ويتيمة وأرملة من الأيتام، الذين ترعاهم جمعية بناء؛ لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية.

وفي هذا السياق، ذكر عضو مجلس الشورى، مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، عبدالله بن راشد الخالدي، أن هذا الدعم وجه للعديد من البرامج المهمة، التي تقدمها الجمعية وهي تسعة مشاريع، منها كفالة 320 يتيمًا، لمدة عام كامل، وكفالة 320 أرملة لمدة عام، وتأثيث 84 منزلاً، وتقديم كسوة الشتاء لأكثر من 2000 يتيم ويتيمة وأرملة، وتسديد إيجارات منازل لـ 50 أسرة، وكذلك تأمين أجهزة كهربائية لـ 100 أسرة، ومساعدة عدد من الأيتام على الزواج.