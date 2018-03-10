كيم كارداشيان تثير غضب جمهورها بصورة ثعبان

أماني الغامدي(صدى):

أثارت نجمة تلفزيون الواقع ​الأمريكية كيم كارداشيان​ ، غضب جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام ، عقب نشرها صورة تمسك بها ثعباناً نقش عليه شعار إحدى الماركات العالمية التي تأخذ موادها من فراء الحيوانات.

وأكد عدد من المتابعين أن ذلك مخالف لحقوق الحيوانات حيث كتب أحدهم: ” هذه قسوة حيوانية غير مقبولة “، وآخر: ” عادة ما أعجب بكل ما تنشريه ولكنني أشعر بالاشمئزاز من خلال هذا الإهمال الحيواني والرسالة التي تحاولين إرسالها لأتباعك مروعة ” .

وإنها ليست المرة الأولى التي تعبر فيها كارداشيان عن حريتها وعدم معارضتها في إرتداء فراء الحيوانات حيث قالت سابقاً: ” أعتقد أن الجميع لديهم حرية القيام بما يريدون، وليس من غير القانوني شراء الفراء ” .