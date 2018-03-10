” سلمان للإغاثة ” يواصل تقديم العلاج لـ1850 لاجئ يمني بجيبوتي

علي القحطاني(صدى):

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمخيم اللاجئين اليمنيين في محافظة أبخ بجمهورية جيبوتي، تقديم خدماتها الطبية لـ 1850 لاجئ يمني يسكنون المخيم حالياً، حيث بلغ إجمالي عدد متلقي العلاج والمراجعين خلال شهر فبراير 706 مراجعين وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وتراوحت الحالات التي جرى استقبالها في العيادات بين تخصصات الأمراض الباطنية، والأنف والأذن، والعظام, والجراحة العامة، والمسالك البولية، والأمراض المتوطنة، والجلدية والحساسية، وأمراض العيون، والأسنان، والأمراض النفسية، والنساء والولادة، والنزلات المعوية والشعبية للأطفال.

يذكر أن عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقدم الأدوية الطبية للمرضى بالمجان، وهي أحد البرامج التي يقدمها المركز للأشقاء اليمنيين اللاجئين في جيبوتي.