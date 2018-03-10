الأهرام تكرم ” آل الشيخ ” كأفضل شخصية رياضية لعام 2017

طلال الغامدي(صدى):

حصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، المستشار تركي آل الشيخ، على جائزة شخصية العام الرياضية لعام 2017.

وجاء ذلك في حفل توزيع جوائز بوابة الأهرام الرياضية، والذي أقيم أمس الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتسلم الجائزة وكيل الهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي والذي حضر بالنيابة عن ” آل الشيخ “.

يجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الأهرام برئاسة عبد المحسن سلامة ، توجت المستشار تركي آل الشيخ ، من خلال الاستفتاء السنوي الذي تجريه المؤسسة، لاختيار أفضل الرياضيين والإعلامين خلال العام.