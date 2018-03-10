الريال يعطل صفقة ” كين “

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر، اليوم السبت، أن إدارة ريال مدريد تتمهل في صفقة ضم هاري كين نجم توتنهام.

وقالت أن الريال لا ينوي الان التحرك في الصفقة؛ حيث يرغب الملكي في استمرار ” كين ” بين صفوف توتنهام؛ حتى ينضج ويكتسب المزيد من الخبرات.

وأوضحت أن كريم بنزيما سيستمر في صفوف الريال حتى 2019، عندما يأتي هاري كين لصفوف الملكي.

وعلى جانب أخر قال ” كين ” للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو أنه مستمر في صفوف الفريق في الموسم القادم على أمل تحسن مردود الفريق والسعي من أجل تحقيق نتائج أفضل من الموسم الجاري.