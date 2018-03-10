ترحيب بريطانيا بولي العهد يؤكد على تعاونها معه

لندن(صدى):

أكد تقرير نشرته صحيفة الفايننشال البريطانية، أن الترحيب الذي لاقاه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان في لندن يعد رسالة واضحة من الحكومة البريطانية أنها ستتعامل وستتعاون معه.

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد متمكن في قيادته وذي رؤية متسقبلية نافذة، كما أنه اقترب من إصلاح الاقتصاد السعودي بعملية وسرعة منقطعة النظير.

وأوضح تقرير ” الفايننشال ” أن رئيسة الوزراء تريزا ماي تسعى إلى الحصول على فرص تجارية خارج أوروبا وبناء علاقات مستقبلية مع السعودية ترتكز على علاقاتهما التاريخية.