بالصور.. رؤساء العالم يتخطون ” البروتوكول ” احتفاء بقادة المملكة

نايف السالم(صدى):

منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، أصبح كسر البروتوكولات لاستقبال قادة المملكة، يكاد يكون قاعدة لدى زعماء العالم، مرورًا بأبنائه ملوك المملكة، إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، حيث كانت آخر هذه الحالات شوهدت عند زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وكذلك خلال زيارته إلى بريطانيا، وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز اللقطات التي كسر فيها الرؤساء قواعد البروتوكول مع المملكة.

– ” بوتين ” يقدم الشاي للملك سلمان

رفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إبريق الشاي؛ ليصبّ الشاي الروسي الشهير، لضيفه الملك سلمان بن عبد العزيز، في مشهد فريد ونادر يحدث في قصر الكرملين.



– ” كيري ” يتخطى القواعد

كسر وزير الخارجية السابق جون كيري، البروتوكول في استقباله الملك سلمان، منذ وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية، قرب واشنطن، ومرافقته حتى مقر إقامته، وهو ما يعد أمرًا نادرًا، وغير معتاد وفقًا لقواعد البروتوكولات الأمريكية الصارمة.



– ” أوباما ” يكسر البروتوكول في استقبال الملك سلمان

في عام 2015، كسر الرئيس الأمريكي باراك أوباما البروتوكول، في استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقام باستقبال الملك، أمام بوابة الجناح الغربي، في البيت الأبيض في تصرف يعد نادرًا.



– ” ترامب ” يقيم وليمة غداء للأمير محمد بن سلمان

كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البروتوكول، وأقام وليمة غداء للأمير محمد بن سلمان، علمًا بأن العادة جرت أن يتم هذا الإجراء، فقط لقادة الدول، كما قام بالتجول مع سموه عقب الغداء في البيت الأبيض.



– ” السيسي ” مع ولي العهد

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث قطع الرئيس المصري، من الموقع المحدد له في مطار القاهرة الدولي، وتوجه لاستقبال ضيف مصر الكبير عند سلم الطائرة.



– الملكة إليزابيث تستقبل ولي العهد

استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال زيارته الأسبوع الجاري لبريطانيا، وأقامت مأدبة غداء على شرفه، وهذا تكريم لا يحظى به سوى رؤساء الدول.

