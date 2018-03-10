ناقد رياضي: الشهري عرقل الهلال بذكاء

ماجد محمد(صدى):

أوضح الناقد الرياضي موسى المحياني، إن هزيمة الهلال أمام الاتفاق، في مباراة الامس، في إطار الجولة الـ 24 من دوري المحترفين، تأتي بسبب الأداء الجيد للأخير.

وقال ” المحياني ” إن الاتفاق قدم أداء أفضل من الزعيم، حيث اعتمد الفريق على الكرات الطويلة و بدأ اللقاء بضغط عالي ومنع الهلال من بناء الهجمة، حسبما ذكر.

ولفت إلى أن الزعيم يحتاج إلى الهدوء والتكاتف، موضحًا أن المدرب خوان براون وصل للهلال في مرحلة حسم.

وتابع: ” مدرب الهلال نسف قوة العمق بمثلث الوسط في بداية اللقاء ثم عدل التكتيك .. ريفاس اخذ المهلة الكافية .. مدرب الاتفاق سعد الشهري أغلق المنافذ على محمد الشلهوب بذكاء “.