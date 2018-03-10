ناقد رياضي: الشهري عرقل الهلال بذكاء
أوضح الناقد الرياضي موسى المحياني، إن هزيمة الهلال أمام الاتفاق، في مباراة الامس، في إطار الجولة الـ 24 من دوري المحترفين، تأتي بسبب الأداء الجيد للأخير.
وقال ” المحياني ” إن الاتفاق قدم أداء أفضل من الزعيم، حيث اعتمد الفريق على الكرات الطويلة و بدأ اللقاء بضغط عالي ومنع الهلال من بناء الهجمة، حسبما ذكر.
ولفت إلى أن الزعيم يحتاج إلى الهدوء والتكاتف، موضحًا أن المدرب خوان براون وصل للهلال في مرحلة حسم.
وتابع: ” مدرب الهلال نسف قوة العمق بمثلث الوسط في بداية اللقاء ثم عدل التكتيك .. ريفاس اخذ المهلة الكافية .. مدرب الاتفاق سعد الشهري أغلق المنافذ على محمد الشلهوب بذكاء “.
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