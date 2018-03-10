بالصور.. موجة مرتفعة تغرق المواطنين في بورتوريكو

سان خوان(صدى):

تسببت عاصفة شديدة قادمة من الولايات المتحدة لمدينة هاتيلو التي تقع شمال بورتوريكو، في ارتفاع الأمواج لعدة أمتار وإغراقها رواد الشواطئ.

حيث أغرقت أمواج ارتفاعها أكثر من ستة أمتار، ساحل ببورتوريكو بينما يقف عليه مجموعة من الأشخاص الذين فروا هاربين من أمام الأمواج التي طالت طريق السيارات.

وتسببت العاصفة في إخلاء الطرق والمدارس والمنازل في بورتوريكو، وكان المارة يقتربون من الساحل لمشاهدة الأمواج على الرغم من تحذيرات السلامة.

