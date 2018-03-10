تدريب 1550 طفلا في الخيمة الذكية بأرض المعرفة ليكونوا قدوة مجتمعية

سعيد العجل(صدى):

تسعى الخيمة الذكية بمهرجان أرض المعرفة والترفيه ليستفيد من برامجها التوعوية والتثقيفية والمعرفية والترفيهية مختلف شرائح المجتمع السعودي .

وحققت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة القدوة بتدريبها قرابة ١٥٥٠ طفلاً، واستضافة أبناء الدور الإيوائية؛ ليشملهم التدريب بالخيمة الذكية بأرض المعرفة والترفيه بجدة. وقد تم الوصول لهذا العدد وحصره خلال الفترة الماضية من برنامج التوعية المقام خلال الشهرين الماضيين (يناير وفبراير) ضمن فعاليات المهرجان.

وقد دربت الأطفال على المسؤولية الوطنية، والأدوار الأساسية والرئيسة لخدمة الوطن والمليك، وعوملت على بناء وتعزيز الهويات، سواء الوطنية أو الأمنية أو الفكرية، وتطرقت للقيم الأخلاقية، ولم تغفل الجانب الترفيهي بتنمية وتعزيز المهارات الأساسية للعب الجماعي، وحفظ الدور، والتقيد بالتعليمات، وغيرها من أساسيات اللعب.

وقد سعت المديرية لتقديم التوعية المناسبة للأطفال بالخيمة الذكية؛ لينشأ جيل مدرك لمسؤولياته وواجباته مطلعًا على دوره؛ لأهميته ذلك في بناء المجتمع، والحفاظ عليه، وحماية الوطن من العابثين والحاقدين، بالامتثال للقيم والعادات والسلوكيات الدينية والمجتمعية.