” العيسى ” : الابتعاث مستمر لسنوات قادمة.. ويعد أهم خيارات المملكة الاستراتيجية

علي القحطاني(صدى):

صرح الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، بأن برنامج الابتعاث الخارجي يمثل أحد أهم الخيارات الإستراتيجية للمملكة، والذي سيستمر لسنوات قادمة، مؤكدًا أن الوزارة مهتمة بنقل الخبرات التعليمية البريطانية للمؤسسات التعليمية بالمملكة.

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح للوزير مع المبتعثين، بمقر الملحقية الثقافية بالعاصمة البريطانية ” لندن ” ، حيث أكد ” العيسى ” ، أن الوزارة تدعم مشاريع الطلاب الطوعية ذات القيمة، والتي تسهم في تنمية العلاقات الثقافية والأكاديمية في بلد الابتعاث، معتبرًا المبتعثين والمبتعثات سفراء لبلدهم، وأن العمل التطوعي في الجامعات والأندية الطلابية يسهم في تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم.

وبيَن الوزير، أنه حصر قوائم الطلاب الدارسين على حسابهم الخاص، وهم محل اهتمام وعناية، وأن كل الحالات الخاصة للطلبة المبتعثين والمبتعثات مهمة لدى الوزارة، ويتم النظر فيها بشكل مباشر بالتنسيق مع الملحقيات الثقافية.

فيما لفت ” العيسى ” ، إلى تطلع الوزارة للتعاون مع الملحقية الثقافية في لندن، للعمل على إعادة تنظيم يوم المهنة وملتقى ريادة الأعمال، لتمكين خريجي برنامج الإبتعاث الخارجي من الحصول على الفرص الوظيفية في قطاع الأعمال السعودي، وذلك بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية.

وفي السياق ذاته، أشار ” العيسى ” خلال ردوده على أسئلة المبتعثين أثناء اللقاء، إلى انشاء مركز متكامل لذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة، كمنظومة تعليمية متكاملة تشمل السكن وجميع الملحقات، بما يخفف عن العائلات مشقة السفر للخارج، موضحًا أنه سيتم افتتاح المركز في وقت قريب.