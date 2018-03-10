قبل موقعة ليفربول.. ” فيرغيسون ” في زيارة مفاجئة لـ ” مورينيو “

ماجد محمد(صدى):

حرص المدرب الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغيسون، على أن يدعم فريقه السابق قبل الموقعة المرتقبة في مواجهة ليفربول، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 30 من الدوري الممتاز الإنجليزي.

وانتشرت عدد من الصور أظهرت وصول ” فيرغيسون ” لفندق إقامة لاعبي اليونايتد، لمقابلة جوزيه مورينيو وتقديم النصائح له والتعليمات للاعبين قبل مواجهة ليفربول القوية.

وتتميز لقاءات الفريقين بالحساسية الكبيرة، حيث وصلت الكراهية بين جماهير الفريقين واللاعبين لمراحل متقدمة.