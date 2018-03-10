بالفيديو.. لجين عمران: ” زواجي الثالث سيظل سرا “
أكدت الإعلامية السعودية لجين عمران ، خلال لقاء لها في برنامج ” نون ” تقديم خديجة رحالي ، أنها إن فكرت في الزواج مرّة أخرى فإنها ستبقيه سراّ لا يتخطى عائلتها.
وقالت لٌجين ، أنها إتخذت هذا القرار بسبب ما رأته من حياة المشاهير والمتزوجات منهن و أنها إذا ما تزوجت لن تعلن هوية زوجها، ولا حتى أنها تزوجت، من أجل راحته.
وحول سؤال إن كانت تفكر بالزواج قريباً قالت: ” كل شيئ جائز ” ، وعن علاقاتها بأزواجها السابقين أشارت إلى أن علاقتها بطليقها الأخير رائعة .
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين
لو رائعه ما طلقك
اما الثالث فلا اعتقد انه قادم . . . !
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 1 ساعة
انا مستعد اكون الزوج الثالث لكي لكن يكون زواج مسيار ووالله لاسعدكي سعاده ما عمركي تحلمين بها لكن قولي تم
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 58 دقيقة
واول شيء اسويه معاكي تخليني تتحجبين وتعتزلين وساءل الاتصال الحديثه وباذن الله امشيكي على الصراط المستقيم لأني خايف على الجمال ان يسوى غدا بنار جهنم