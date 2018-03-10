بالفيديو.. لجين عمران: ” زواجي الثالث سيظل سرا “

نورة الشهري(صدى):

أكدت ال​إعلام​ية السعودية ​لجين عمران​ ، خلال لقاء لها في برنامج ” نون ” تقديم خديجة رحالي ، أنها إن فكرت في الزواج مرّة أخرى فإنها ستبقيه سراّ لا يتخطى عائلتها.

وقالت لٌجين ، أنها إتخذت هذا القرار بسبب ما رأته من حياة المشاهير والمتزوجات منهن و أنها إذا ما تزوجت لن تعلن هوية زوجها، ولا حتى أنها تزوجت، من أجل راحته.

وحول سؤال إن كانت تفكر بالزواج قريباً قالت: ” كل شيئ جائز ” ، وعن علاقاتها بأزواجها السابقين أشارت إلى أن علاقتها بطليقها الأخير رائعة .