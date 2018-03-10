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بالفيديو.. لجين عمران: ” زواجي الثالث سيظل سرا “

بالفيديو.. لجين عمران: ” زواجي الثالث سيظل سرا “
نورة الشهري(صدى):

أكدت ال​إعلام​ية السعودية ​لجين عمران​ ، خلال لقاء لها في برنامج ” نون ” تقديم خديجة رحالي ، أنها إن فكرت في الزواج مرّة أخرى فإنها ستبقيه سراّ لا يتخطى عائلتها.

وقالت لٌجين ، أنها إتخذت هذا القرار بسبب ما رأته من حياة المشاهير والمتزوجات منهن و أنها إذا ما تزوجت لن تعلن هوية زوجها، ولا حتى أنها تزوجت، من أجل راحته.

وحول سؤال إن كانت تفكر بالزواج قريباً قالت: ” كل شيئ جائز ” ، وعن علاقاتها بأزواجها السابقين أشارت إلى أن علاقتها بطليقها الأخير رائعة .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 2 ساعتين

لو رائعه ما طلقك
اما الثالث فلا اعتقد انه قادم . . . !

[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 1 ساعة

انا مستعد اكون الزوج الثالث لكي لكن يكون زواج مسيار ووالله لاسعدكي سعاده ما عمركي تحلمين بها لكن قولي تم

[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 58 دقيقة

واول شيء اسويه معاكي تخليني تتحجبين وتعتزلين وساءل الاتصال الحديثه وباذن الله امشيكي على الصراط المستقيم لأني خايف على الجمال ان يسوى غدا بنار جهنم

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