ترامب يرفض مقابلة زعيم كوريا الشمالية إلا بشروطه

واشنطن(صدى):

كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أمس الجمعة، عن عدة شروط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكي يقبل بمقابلة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وأكدت ساندرز، أن ترامب لن يلتقي ” كيم ” ما لم تكن هناك إجراءات وخطوات ملموسة حول نزع ” بيونج يانج ” لأسلحتها النووية، ووقف التجارب النووية والصاروخية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: ” بيونج يانج وعدت بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ووعدت بوقف التجارب النووية والصاروخية، وهم يعرفون أننا سنستمر في مناوراتنا العسكرية. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه أجرت كوريا الشمالية، العام الماضي، سادس وأقوى اختباراتها النووية، وأطلقت الصواريخ الباليستية؛ الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات مع واشنطن التي هاجمت بيونج يانج، ودعت لفرض عقوبات دولية عليها إن لم تكف عن توسعاتها النووية.