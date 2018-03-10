” تعليم الطائف ” تكرم بنات وأمهات شهداء الحد الجنوبي

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، اليوم السبت، عن زيارة مها الزايدي، مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بالمنطقة، للابتدائية السابعة والسبعون، وذلك لتكريم بنات وأمهات الشهداء والمرابطين على الحد الجنوبي.

كما أوضحت ” تعليم الطائف ” ، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قيام ” الزايدي ” بتدشين قاعة مصادر التعلم بالمدرسة ذاتها، وذلك بحضور حنان النباتي، قائدة المدرسة، ومنسوباتها، بالإضافة لعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة.