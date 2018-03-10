وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية تزور الولايات المتحدة الأمريكية

سول(صدى):

صرحت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، كانج كيونج، أنها ستزور الولايات المتحدة، هذا الأسبوع للقاء نظيرها الأمريكي ريكس تيلرسون.

ويجدر الإشارة إلى أن زيارة ” كانج ” ، ستستغرق ثلاثة أيام، حيث أنها تعتزم الاجتماع، مع نظيرها الأمريكي؛ لمعرفة المزيد من التفاصيل الخاصة، بزيارة المبعوثين الكوريين إلى واشنطن، الأسبوع الماضي؛ لتوجيه دعوة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت “كانج ” ، يتعين على أمريكا وكوريا الشمالية، الجلوس وجها لوجه، وأن ” سول ” ملتزمة ببذل جهود شاملة؛ لتحقيق تقدم حقيقي نحو نزع السلاح النووي، مشيرة إلى أن كوريا الجنوبية وأمريكا، لديهما رغبة قوية في عدم تكرار نفس أخطاء الماضي، وأنهما سيضعان استراتيجية قوية، بعد تحليل التجارب والدروس السابقة.