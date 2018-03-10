تعرف على هدية رئيسة وزراء بريطانيا للأمير محمد بن سلمان

لندن(صدى):

أهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال العشاء الخاص الذي أقامته في مقر إقامتها مساء أول أمس الخميس، هدية عبارة عن وثيقة تظهر شجرة عائلة آل سعود.

وقال مكتبها في بيان اليوم السبت أن الوثيقة تظهر نزول سلالة آل سعود من ملوك الجزيرة العربية، حيث كانت من إعداد قنصل الملكة فيكتوريا في جدة عام 1880، مشيراً أن رئيسة الوزراء البريطانية رأت أن تلك الهدية ستكون مناسبة للأمير محمد بن سلمان.

وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناولا العشاء مع رئيسة الوزراء البريطانية، حيث احتوت المأدبة على سمك الهلبوت، مع الخيار والفجل والليمون، ثم أضلاع الضأن مع مرق كتف الضأن والبطاطس، مع الحلوى من ” التشيز كيك ” الخاصة بيوركشاير مع الزنجبيل.