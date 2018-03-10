تعرف على هدية رئيسة وزراء بريطانيا للأمير محمد بن سلمان
أهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال العشاء الخاص الذي أقامته في مقر إقامتها مساء أول أمس الخميس، هدية عبارة عن وثيقة تظهر شجرة عائلة آل سعود.
وقال مكتبها في بيان اليوم السبت أن الوثيقة تظهر نزول سلالة آل سعود من ملوك الجزيرة العربية، حيث كانت من إعداد قنصل الملكة فيكتوريا في جدة عام 1880، مشيراً أن رئيسة الوزراء البريطانية رأت أن تلك الهدية ستكون مناسبة للأمير محمد بن سلمان.
وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناولا العشاء مع رئيسة الوزراء البريطانية، حيث احتوت المأدبة على سمك الهلبوت، مع الخيار والفجل والليمون، ثم أضلاع الضأن مع مرق كتف الضأن والبطاطس، مع الحلوى من ” التشيز كيك ” الخاصة بيوركشاير مع الزنجبيل.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43787 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفق خير ,,
0زائر[ عدد التعليقات: 1242 ] نشر منذ 1 ساعة
الاصل المرده المصاليخ و المنبع القطيف الدرعه و العرق قرمطه .
الماهر[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 1 ساعة
عطوني غريفه
منصور الحارثي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش ماعزمتوني
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
ال سعود خير من انجبت العرب منذ عصور الصحابة . حينما ترا اقوالهم وافعالهم تدرك ان هولاء الملوك هم صفوة العرب وخيارها . فالله درك ايها الامير الشاب حفيد مؤسس هذا الكيان العظيم . سر ياسيدي الى المجد والعليا ودع الناهقين والناعقين كالكلاب الضاله تموت بحسرتها .
وما استقبال البريطانيين لك الا دلالة على مكانتكم وانتم مركز الثقل في هذا العالم .
ماجد العتيبي[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 21 دقيقة
حسب علمي أن هذا سوال من سيكون بعدك هل من الأسره أو توقف الشجره