مستشفى السليل يتغلب على الموارد البشرية في تصفيات دوري صحة الرياض

سعيد العجل(صدى):

ضمن مباريات دوري وزارة الصحه الاول لكرة القدم والتصفيات الاوليه لصحة الرياض تقابل اول امس الجمعه ولحساب المجموعة الثانية فريقي مستشفى السليل وفريق الموارد البشريه في صحة الرياض.

واستطاع فريق مستشفى السليل اكتساح فريق الموارد البشرية بنتيجة 10 اهداف مقابل هدف وحيد،وكانت المباراه في غالبها من طرف لاعبي مستشفى السليل الذين تناوبو على تسجيل وصناعة الاهداف كان لمبارك عبدالله النصيب الاكبر حيث استطاع تسجيل 6 اهداف من اهداف المباراه.

أما فريق الموارد البشريه والذي استسلم مبكرا للمباراه واوعز مدرب الفريق ذلك لضعف اللياقه وعدم الاستعداد الجيد ،اما المواجهة الثانيه لحساب نفس المجموعه تقابل مستشفى رماح مع مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل والذي انتهى بفوز الاخير بنتيجة 5اهداف مقابل 3 مع اضاعة ضربة جزاء،كان هناك رتم عالي لمستوى الفريقين وتبادل للهجمات الخطيره ،ليتصدر بعد نهاية مباريات هذه المجموعة فريق مستشفى السليل المجموعة بفارق الاهداف عن مستشفى الامام عبدالرحمن الفيصل وياتي مستشفى رماح ثالثا والموارد البشريه رابعا ايضا بفارق الاهداف ولكن التي عليه.

وستكتمل مباريات الجوله الأولى مع فرق المجموعه الثالثه حيث سيتقابل فريقا مستشفى ساجر والرخص الطبيه بصحة الرياض الساعه 4،30 عصرا يوم الجمعه القادمه 30/ 6 /1439 وعند الساعه 5،30 يلتقي فريقا القطاع الصحي الشرقي مع فريق مستشفى الملك سلمان.