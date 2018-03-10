بالصور.. وزير باكستاني يشيد بدور المملكة التاريخي مع بلاده

سعيد العجل(صدى):

أشاد وزير المواصلات الأمين العام لجمعية أهل الحديث عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، الدكتور عبدالكريم بخش، بدور المملكة التاريخي مع بلاده، موجهًا الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، لجهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين.

وذكر وزير المواصلات الباكستاني، مواقف عديدة ساعدت بها المملكة بلاده مثل موقفها في قضية كشمير ووقوفها بجانب باكستان، مضيفًا: ” كما أننا لا ننسى الموقف الإسلامي الجميل والمبادرة الإنسانية الكريمة التي سجلتها المملكة حكومة وشعباً بالوقف مع إخوانهم في باكستان إثر حادثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 2005م وكذلك خلال كارثة الفضيانات والسيول. ”

وأكد ” بخش ” أن: ” جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان تقف وقفة صدق وإخلاص وموقف محبة وإخاء مع المملكة في جميع مواقفها وقضاياها التي هي مواقف حق وقضايا عدل في القضايا العالمية المعاصرة، ونرى من الواجب علينا حكومة وشعبًا أن ندافع عن أرض الحرمين الشريفين ونذود عن حياضهما ونفديهما بالنفس والنفيس. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الدولي الرابع والعشرين لجمعية أهل الحديث المركزية بجمهورية باكستان، الذي يحمل عنوان ” دور العلماء في التعريف بمكانة الحرمين الشريفين والدفاع عنهما ” ، أمس الجمعة، وبحضور رئيس وفد المملكة فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن غنام الغنام، وعددًا من العلماء الكبار.