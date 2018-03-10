كلب ينتظر صاحبه المتوفي لمدة 4 أشهر أمام المستشفى
جسد كلب في البرازيل، نموذجًا حقيقًا للوفاء، في مشهد تقشعر له الأبدان، حيث انتظر صاحبه لمدة 4 أشهر، والذي توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه؛ نتيجة شجار في الشارع.
وقامت سيارة الإسعاف، بإيصال رجلاً مصاب إلى المستشفى، في أكتوبر من العام الماضي، وظل الكلب ينتظر صاحبه، طوال هذه الفترة، حيث أنتظر صاحبه لمدة 4 أشهر، أمام مستشفى ” سانتا كازا دي نوفو هوريزونتى ” في البرازيل.
يُذكر أن الرجل كان متورطًا، بشجار في الشارع، وتوُفي متأثرًا بجروحه في المستشفى، وظل الكلب الوفي ينتظره أمام باب المستشفى، حتى قدم موظفو وعاملوا المستشفى الطعام والماء له، لحين العثور له على مأوى للحيوانات بالقرب من المستشفى، حيث تم إيداعه هناك، إلا أنه وبعد فترة قصيرة، هرب الكلب من المأوى وعاد إلى باب المستشفى في انتظار صاحبه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43787 ] نشر منذ 2 ساعتين
وفي ,,
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 2 ساعتين
التاريخ مليئ بالاحداث التي اثبتت فيها الكلاب وفائها على خلاف بعض البشر
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 7706 ] نشر منذ 1 ساعة
يحليله😢اي والله اوفى من غيرها☺
المر[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 1 ساعة
الكلاب فيها ذكاء ووفاء لاصحابها لايوصف
نهارالسلام[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 1 ساعة
جوجو الجنوب . . .
لايعد ذلك وفاء من الحيوانات ، لانها لاتعي المشاعر والاحاسيس وعقولها لاتدرك
ولكنه ارتباط فطري بمصدر امان او غذاء او ماوى 🙂