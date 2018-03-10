كلب ينتظر صاحبه المتوفي لمدة 4 أشهر أمام المستشفى

برازيليا(صدى):

جسد كلب في البرازيل، نموذجًا حقيقًا للوفاء، في مشهد تقشعر له الأبدان، حيث انتظر صاحبه لمدة 4 أشهر، والذي توفي في المستشفى متأثرًا بجروحه؛ نتيجة شجار في الشارع.

وقامت سيارة الإسعاف، بإيصال رجلاً مصاب إلى المستشفى، في أكتوبر من العام الماضي، وظل الكلب ينتظر صاحبه، طوال هذه الفترة، حيث أنتظر صاحبه لمدة 4 أشهر، أمام مستشفى ” سانتا كازا دي نوفو هوريزونتى ” في البرازيل.

يُذكر أن الرجل كان متورطًا، بشجار في الشارع، وتوُفي متأثرًا بجروحه في المستشفى، وظل الكلب الوفي ينتظره أمام باب المستشفى، حتى قدم موظفو وعاملوا المستشفى الطعام والماء له، لحين العثور له على مأوى للحيوانات بالقرب من المستشفى، حيث تم إيداعه هناك، إلا أنه وبعد فترة قصيرة، هرب الكلب من المأوى وعاد إلى باب المستشفى في انتظار صاحبه.