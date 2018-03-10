بالفيديو.. عروس تغني لعريسها بطريقة الصم والبكم

متابعات(صدى):

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مقطع فيديو لعريس أصم يدخل في نوبة بكاء عندما فاجأته عروسه بغناء أغنية له بطريقة الصم والبكم.

أظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة دخول العروس القاعة، وراحت تغني لحبيبها الأصم، مما أثارت دهشته وراح يبكي من شدة سعادته.