بالفيديو.. عروس تغني لعريسها بطريقة الصم والبكم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مقطع فيديو لعريس أصم يدخل في نوبة بكاء عندما فاجأته عروسه بغناء أغنية له بطريقة الصم والبكم.
أظهر مقطع الفيديو المتداول ، لحظة دخول العروس القاعة، وراحت تغني لحبيبها الأصم، مما أثارت دهشته وراح يبكي من شدة سعادته.
عروس تغني اغنية زواجها من حبيبها الاصم مما يجعله ينهار من البكاء ..عندما يكون الحب نقياً ممزوجاً بالانسانية فستكون هذه النتيجة 💙#مختلفون
Posted by Sufian Al-Arabi on Monday, March 5, 2018
ابو محمد[ عدد التعليقات: 43787 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب ,,