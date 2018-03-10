” الشلهوب ” عن الخسارة أمام الاتفاق: دياز ليس سبب

نواف السالم(صدى):

أوضح لاعب وسط الهلال محمد الشلهوب، أن رامون دياز المدير الفني السابق للزعيم لا يتحمل مسؤولية الهزيمة أمس على يد الاتفاق في إطار الجولة الـ 24 من دوري المحترفين.

وقال ” الشلهوب ” عن غضب الجماهير: ” من حق جماهير الهلال أن تعتب علينا، وإن كنا نريد تحقيق لقب الدوري يجب أن نكون أذكياء ونعمل أكثر “.

وأضاف: ” مع كامل إحترامي لـ دياز، إلا أن الخسارة من الاتفاق ليست بسبب إقالته خصوصاً وأن المدرب خوان براون مدرب للفريق الأولمبي ومتابع للاعبين وللدوري “.

وتلقى الزعيم أمس هزيمة مفاجئة ومخيبة للآمال بهدفين مقابل هدف وحيد أحرزه ” الشلهوب ” ، وهو ما قلص الفارق بين الزعيم صاحب الـ 49 نقطة، والأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 48 نقطة.