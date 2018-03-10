خطة ” زيدان ” للحصول على صلاح

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن خطة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان؛ التي وضعها لضم نجم ليفربول المصري محمد صلاح، إلى الملكي.

وقالت المصادر إن زيدان سوف يقوم ببيع لاعبه الويلزي غاريث بيل مقابل 100 مليون يورو، حيث سوف يستغل هذا المبلغ؛ لجلب صلاح خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويواصل ” صلاح ” التألق في صفوف ليفربول، وحصل على لقبي أفضل لاعب في شهر فبراير من الاتحاد الإنجليزي والنادي الإنجليزي أيضًا، ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنكليزي برصيد 24 هدفا بالتساوي مع هاري كين.