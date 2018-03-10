مارسيلو نجم مباراة الاتفاق والهلال

نواف السالم(صدى):

استطاع المحترف المصري في صفوف الاتفاق حسين السيد، أمس الجمعة، في لفت أنظار الجميع، خلال مواجهة الفريق أمام الهلال في إطار الجولة الـ 24 من دوري المحترفين، والتي انتهت بفوز الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

وقدم حسين السيد الشهير بـ ” مارسيلو ” أداء متميز خلال المباراة المثيرة بين الزعيم والاتفاق أمس؛ حيث تواجد في الناحية الهجومية على الجانب الأيسر، الذي شهد نشاط كبير وتفوق على حساب الهلال.

وتسبب مارسيلو في حصول الاتفاق على ركلة جزاء؛ التي نفذها اللاعب كيشي، وهزت شباك المتصدر.