النمر: النساء أكثر عرضه لنوبات الهلع من الرجال

أماني الغامدي(صدى):

‏أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، أن نوبات الهلع تصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة الضعف تقريبًا.

وأوضح ” النمر ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن نوبات الهلع عادة ما تصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ20 إلى الـ40 عامًا، وهو مرض مزمن يخف مع التقدم في العمر على وجه العموم.

وأشار إلى أنه يحتاج لمتابعة مع طبيب نفسي حيث يصل التحسن إلى 65% خلال السنة الأولى، كما يحتاج المريض إلى دعم ممن حوله لتخفيف الضغوط النفسية على قدر الإمكان، قائلًا ” المرضى أشخاص طبيعيون جدًا في باقي حياتهم بل إني رأيت منهم من يقود مناصب قيادية في مجالات مختلفة “.