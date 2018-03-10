بالفيديو.. منيرة المشخص لعضو شورى: كم عدد السعوديين في شركاتك مقابل الأجانب؟

عادل الحربي(صدى):

هاجمت الإعلامية المعروفة منيرة المشخص، قرارات مجلس الشورى، حيث انفعلت بشدة على عضو المجلس الدكتور سامي زيدان، في خلال مقابلة تليفزيونية له، في برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية، موجهة له السؤال: ماهي مشكلتك مع المجتمع؟.

وقالت منيرة المشخص، للدكتور سامي زيدان أنه طالب من قبل برفع تسعيرة الخبز وفرض مبالغ مالية مقابل إزالة النفايات، والآن يقول أن السعودي يستطيع أن يكون عامل نظافة أو دهان أو نجار، ورغم ذلك هناك شاب حاول أن يعمل حلاق من قبل فجلس 5 سنوات بدون عمل.

وفي سياق متصل، سألت ” المشخص ” عضو مجلس الشورى: ” كم عدد السعوديين في شركاتك في مقابل الأجانب؟ نفسي مرة تتحدثون عن سعودة المهن العليا ” .