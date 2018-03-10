بالصور.. سفلتة وتشجير 3 أحياء داخل مدينة نجران

راشد آل شريه(صدى):

شرعت أمانة منطقة نجران، العمل بمشروع سفلتة وأرصفة، وإنارة وتشجير الشوارع الرئيسة، لعدد 3 أحياء داخل مدينة نجران، بتكلفة إجمالية تُقــدّر بـ 40.988.424 ريالاً.

وفي هذا السياق، أوضح أمين منطقة نجران المهندس فارس الشفق؛ أن الأمانة تعمل حاليًا على تنفيذ مشاريع حيوية وتنموية، وذلك وفق خطط استراتيجية ودراسات وأوليات، وفق ما يُتاح لها من اعتمادات مالية؛ لمواكبة النمو العمراني، والتزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته.

يجدر الإشارة إلى أنه، تمّ البدء بأعمال تطوير وتأهيل، عددٍ من الشوارع الرئيسة في كل من ” حي الفهد، وحي المخيم، وحي الأمير مشعل ” ، حيث تشمل السفلتة والأرصفة والإنارة والتشجير، وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة لتلك الأعمال.