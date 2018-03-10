الإطاحة بـ 3 لاعبين مقابل انضمام غريزمان للبرسا

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن خطة البرسا التي من المقرر أن تتبعها؛ لتوفير الأموال، وجلب لاعب أتلتيكو مدريد غريزمان إلى صفوف الفريق.

وقالت المصادر إن البرسا يحتاج إلى صرف 100 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد دون الوقوع تحت طائلة اللعب المالي الغير نظيف.

وأوضحت المصادر أن البرسا يخطط لبيع 3 لاعبين من أجل شراء غريزمان؛ ويعرض برشلونة للبيع كل من رافيينا الذي يلعب في صفوف إنتر ميلانو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 35 مليون يورو، وأردا توران المعار إلى الدوري التركي، ودينيس سواريز المطلوب في الكالتشيو، والبرتغالي أندريه غوميز، وأليكس فيدال.

يجدر الإشارة إلى أن البرسا حصل على 222 مليون يورو مقابل انتقال البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان لكنه صرف 160 مليون يورو لجلب فليب كوتينيو، ونحو 120 مليون يورو لجلب عثمان ديمبيلي.