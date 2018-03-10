18 وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين لدى BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، باب التقديم على 18 وظيفة فنية وإدارية شاغرة، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 8 مارس 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين والمقيمين حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كلًا من ” الرياض، تبوك، الظهران، والطائف “.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مدير مشروع.

– فني إلكترونيات طيران.

– فني تكنولوجيا المعادن (لحام الطائرات).

– مشرف مناوب المحاكاة.

– فني إطلاق أسلحة تورنادو.

– منسق مشروع.

– فني تخطيط وجدولة.

– مشرف أنظمة مراقبة.

– مشرف فني إلكترونيات طيران.

– مشرف مراقبة خط التايفون.

– فني صيانة أنظمة وقود تورنادو.

– مدير تطوير سلوك الأعمال.

– مستشار الخدمات اللوجيستية- تايفون.

– فني أنظمة مراقبة إلكترونيات طيران.

– فني أنظمة إلكترونيات طيران.

– فني معدات دعم تورنادو.

– فني صيانة طائرات.

– فني تحميل أسلحة.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرباط التالي هنا