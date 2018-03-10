18 وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين لدى BAE SYSTEMS
فتحت شركة بي أيه إي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، باب التقديم على 18 وظيفة فنية وإدارية شاغرة، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 8 مارس 2018م.
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين والمقيمين حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كلًا من ” الرياض، تبوك، الظهران، والطائف “.
وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:
– مدير مشروع.
– فني إلكترونيات طيران.
– فني تكنولوجيا المعادن (لحام الطائرات).
– مشرف مناوب المحاكاة.
– فني إطلاق أسلحة تورنادو.
– منسق مشروع.
– فني تخطيط وجدولة.
– مشرف أنظمة مراقبة.
– مشرف فني إلكترونيات طيران.
– مشرف مراقبة خط التايفون.
– فني صيانة أنظمة وقود تورنادو.
– مدير تطوير سلوك الأعمال.
– مستشار الخدمات اللوجيستية- تايفون.
– فني أنظمة مراقبة إلكترونيات طيران.
– فني أنظمة إلكترونيات طيران.
– فني معدات دعم تورنادو.
– فني صيانة طائرات.
– فني تحميل أسلحة.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرباط التالي هنا
Sami[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 32 دقيقة
ما رح تلقو لا سعودي ولا اجنبي عنده هالاختصاصات