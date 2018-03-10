هاينكس يوضح حقيقة اعتزاله بعد نهاية الموسم
ألمح مدرب بايرن ميونخ، يوب هاينكس، بإمكانية الاستمرار في قلعة البافاري موسم أخر، في تصريح مفاجيء.
وكان ” هاينكس ” من المقرر أن يستمر في البايرن حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يعود لمزرعته غربي ألمانيا بعد انتهاء الموسم.
وقال ” هاينكس ” : ” يمكنني القول لكم أنني لم أتخذ قراري النهائي بعد، لم أقل أبداً أنني سأعتزل نهائياً بنهاية يونيو المقبل ” .
وتابع: ” ما قلته هو أنني سأدرب الفريق حتى نهاية الموسم، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك ” .
يجدر الإشارة إلى أن البافاري خاض 17 مباراة تحت قيادة ” هاينكس ” وفاز في 15 مواجهة منهم، ويتصدر الدوري الألماني بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه شالكه.
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