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هاينكس يوضح حقيقة اعتزاله بعد نهاية الموسم

هاينكس يوضح حقيقة اعتزاله بعد نهاية الموسم
ماجد محمد(صدى):

ألمح مدرب بايرن ميونخ، يوب هاينكس، بإمكانية الاستمرار في قلعة البافاري موسم أخر، في تصريح مفاجيء.

وكان ” هاينكس ” من المقرر أن يستمر في البايرن حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يعود لمزرعته غربي ألمانيا بعد انتهاء الموسم.

وقال ” هاينكس ” : ” يمكنني القول لكم أنني لم أتخذ قراري النهائي بعد، لم أقل أبداً أنني سأعتزل نهائياً بنهاية يونيو المقبل ” .

وتابع: ” ما قلته هو أنني سأدرب الفريق حتى نهاية الموسم، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك ” .

يجدر الإشارة إلى أن البافاري خاض 17 مباراة تحت قيادة ” هاينكس ” وفاز في 15 مواجهة منهم، ويتصدر الدوري الألماني بفارق 20 نقطة عن أقرب ملاحقيه شالكه.


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