الملك حمد بن عيسى يهاجم قطر وإيران

طلال الضوي(صدى):

قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن إيران دولة فاشلة، ولذلك في تحاول الإضرار بجيرانها وتنفيذ مخططها في التمدد والقيام بالأعمال التخريبية في الدول العربية لاستعمارها، مؤكدًا أنهم يواجهون بحسم التدخلات الخارجية التي من شأنها أن تضر بالبلاد.

وأوضح الملك حمد بن عيسى أن قطر لم تستطع الصبر وكشفت عن نفسها وعن مخططاتها التخريبية والعدوانية في الوطن العربي، لافتًا إلى أن رصيدها نفد، ولم يعد الوطن العربي لديه صبر ليتحملها أكثر من هذا؛ حتى تتراجع عن الطريق المعادي الذي سارت فيه.

وفي جانب آخر، أكد العاهل البحريني أنه ستكون هناك فرصة لرسم إستراتيجيات جديدة للعمل العربي المشترك بعيدًا عن الإستراتيجيات القديمة المستهلكة، من خلال القمة العربية القادمة في الرياض.