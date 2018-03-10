” قرقاش ” يطالب أنقرة بمراعاة السيادة العربية واحترامها

أبو ظبي(صدى):

حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم السبت، تركيا من الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وعدم مراعات السيادة العربية.

وأكد ” قرقاش ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، مشيرًا إلى أنه لعودة التوازن يجب على أنقرة مراعاة السيادة العربية والتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية.

وأشار إلى ان العالم العربي لن يقاد من جواره ولن تبقى ظروفه الراهنة دائمة، قائلًا ” على دول الجوار أن تميز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير “.

كما أضاف ” التعرض للدول العربية الرئيسيّة ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجهًا عقلانيًا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية و احترامها “.