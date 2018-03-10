الأمن المصري يلقي القبض على مرتكبي جريمة ” اللاب توب “

القاهرة (صدى):

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، من كشف ظروف وملابسات، واقعة العثور على جثة الشاب محمد عبد العزيز، طالب بكلية الهندسة جامعة بنها، بإحدى الحدائق بدائرة قسم شرطة النزهة، وبها عدة إصابات عبارة عن طعنات نافذة بالظهر والبطن.

وتوصلت الأجهزة الأمنية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، كل من المدعو أحمد م . م، 18 طالب، و المدعو حسين .ع . م، سن 18 طالبًا، ويقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة اللازمة بأماكن ترددهما؛ أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزة الأول سلاح أبيض ” مطواة ” ، والثاني سلاح أبيض ” سكين ” المستخدمان في الواقعة.

ويجدر الإشارة إلى أن المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، بقصد السرقة، وأضاف الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، خطط لاستدراج الشاب عقب إيهامه، برغبته في بيع جهاز ” لاب توب ” ، من خلال موقع التسوق الإلكتروني وسرقة متعلقاته الشخصية كرهًا، تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهما.

وكان الشاب محمد عبد العزيز، اتفق على شراء جهاز حاسوب، من خلال أحد مواقع التسوق الإلكتروني الشهيرة، وعندما ذهب لمقابلة البائعين، اكتشف أنه كمين نصبه له محتالون؛ لسرقة أمواله فقاومهم، إلا أنهم تمكنوا منه وقتلوه طعنًا واستولوا على أمواله وفروا هاربين.