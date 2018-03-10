اتفاق ” سعودي – بريطاني ” لتوريد 48 مقاتلة خفية للمملكة

لندن(صدى):

عقدت المملكة اتفاقًا مع بريطانيا، لتوريد 48 مقاتلة من طراز ” يوروفايتر تايفون ” الجيل الجديد، والتي تعد طائرة قتالية متعددة المهام، ذات محركين، ولها قدرة عالية على المناورة.

جاء هذا الإتفاق، خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، وتم تصميم وبناء هذا النوع من الطائرات بواسطة شركة يوروفايتر المحدودة، وهي شركة متعددة الجنسيات، وتشترك ” بي إيه أي سيستمز ” بحصة فيها، كما تمتلك شركات ” الينيا ايرونوتيكا ” الإيطالية، و ” إي أي دي إس ” الألمانية، و ” ايدس كاسا ” الإسبانية، حصصاً فيها أيضاً.

ولهذا النوع من الطائرات مزايا عديدة، منها التصميم الإيرودينامكي العالي، الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة، حيث تعتمد الطائرة مبدأ الهيكل غير المستقر إيروديناميكا، وتحقيق الاستقرار المطلوب عن طريق أنظمة الطيران السلكي الحاسوبي الرقمي.

ومن أبرز مميزات هذه الطائرة، هو إمتلاكها قدرات كبيرة على التخفي، حيث يسمح تصميمها بخفض مقطعها الراداري مقارنة بالجيل السابق من المقاتلات الأوروبية، إذ صممت مداخل الهواء بحيث تخفي واجهة المقطع الأمامي لمروحة توربين المحرك النفاث، والذي يعد واحداً من أهم العواكس الرادارية في أي طائرة نفاثة.

بالإضافة لذلك، تمتلك الطائرة اثنين من المحركات النفاثة التوربينية عالية، الأداء من طراز أي جيه (EJ200 (200

وبإمكانهما دفع المقاتلة للتحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت دون الحاجة إلى حرق وقود إضافي، وذلك بسرعة قصوى 2495 كم/ساعة، ويبلغ المدى الأقصى لها 2900 كم.

فيما تستطيع المقاتلة حمل قنابل موجهة بالليزر، وصواريخ كروز، وأخرى مضادة للرادارات والدروع، إضافة إلى مدفع ” ماوز بي كي ” .

جدير بالذكر، أن المقاتلة قد دخلت لأول مرة الخدمة عام 2003م، ومن أبرز المستخدمين لها حالياً، إلى جانب القوات الجوية الملكية السعودية، سلاح الجو الملكي البريطاني، وسلاح الجو الألماني، والقوة الجوية الإيطالية، والقوات الجوية الإسبانية، وكذلك سلاح الجو النمساوي.