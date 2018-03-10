طفل بريطاني مصاب بهوس محمد صلاح

لندن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورًا لطفل بريطاني لا يزيد عمره عن 5 أعوام، يرتدي شعرًا مستعارًا ويرسم على وجهه لحية ليكون شبيهًا للاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ” ليفربول ” الإنجليزي.

جاء ذلك بعد تأليف مشجعي ” ليفربول ” نشيد خاص بـ ” صلاح ” ، حيث انتشرت تقليعة تقليد ” صلاح ” ومحاكاته في الشكل والحركات، في حالة من الهوس والإعجاب الشديد بالنجم المصري.

وظهر الطفل في الصور، مرتديًا قميص ” صلاح ” فى ليفربول، كما قام الطفل البريطاني أيضًا بمحاكاة احتفال نجم ” الريدز ” بإحراز الأهداف.

فيما حازت صور الطفل على إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل، معبرين عن براعته فى التشبه بنجم ” ليفربول ” الإنجليزي، بالرغم من صغر سنه.

من الجديد بالذكر، أن ” صلاح ” كان قد تم تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريميرليج ” عن شهر فبراير للمرة الثانية هذا الموسم، وذلك بعد حصوله على الجائزة ذاتها، في نوفمبر الماضي.