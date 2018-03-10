مورينيو لم يحصل على الاستفادة الكاملة من سانشيز

ماجد محمد(صدى):

كشف جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، أنه حتى الآن لم يستفيد من خدمات ألكسيس سانشيز، المنضم إلى صفوف الفريق الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال عن سانشيز: ” الأمر السيء الذي حدث هو أنه انضم إلينا في أسوأ فترة بالموسم وهي فترة الانتقالات الشتوية “.

وتابع: ” لهذا لا أحب انتقالات الشتاء كثيراً، لكنها كانت فرصة ولم نرد أن نهدرها والموسم المقبل سيكون أفضل بالنسبة له لكنه يتعلم كيف يلعب معنا ونحن نتعلم كيفية استغلاله بأفضل شكل “.

ولفت إلى أن سانشيز يتميز بأنه ناضج، ويتمتع بسبوك رائع، وسعيد بنتائج اليونايتد.

يجدر الإشارة إلى أن سانشيز سجل هدفاً واحداً من متابعة لركلة جزاء سددها وارتدت من حارس هدرسفيلد تاون كما صنع هدفين في 8 مشاركات أساسية منذ وصوله لليونايتد.