بعد أن منعتها من السفر.. أرملة المعتقل ” كاووس إمامي ” تمثل أمام الجوازات الإيرانية

طهران(صدى):

قال رامين سيد إمامي، ابن كاووس سيد إمامي، معتقل إيراني كندي توفي في السجن في طهران، اليوم السبت، أن والدته تمثل اليوم أمام الجوازات والهجرة الإيرانية التي منعتها من السفر معهم، وقامت باحتجازها أثناء وجودها معه وأخيه بالمطار.

وأشار ” رامين ” إلى أن: ” مسؤولين إيرانيين قالوا لنا إن والدتنا غير مسموح لها بالسفر وأن اسمها مدرج على لائحة ما، معربًا عن الأمل فى أن تتمكن من مغادرة إيران سريعًا. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه أكدت الأسرة من قبل أن السلطات الإيرانية هددتها، حيث أنه شككت العائلة في طريقة وفاة والدهم، كاووس سيد إمامى الأستاذ الجامعى والخبير البيئي، الذي لقي مصرعه فى سجن إيوين بطهران فى فبراير، وتدعي السلطات الإيرانية أنه متهم بالتجسس، وقام بالانتحار في زنزانته.