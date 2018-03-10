بالفيديو.. سقوط شرين عبدالوهاب على المسرح في دبي

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب، لموقف مٌحرج أمام جمهورها بدبي أثناء إحيائها حفل ” القرية العالمية ” ، عقب سقوطها على المسرح .

حيث تعثرت عبد الوهاب أثناء رقصها على إحدى أغنياتها وسقطت على المسرح، وبعدها تفادت الامر سريعًا ثم أعتذرت للجمهور.

