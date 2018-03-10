  • السبت 10

    مارس

  1. الرئيسية
  2. فن وثقافة
  3. بالفيديو.. سقوط شرين عبدالوهاب على المسرح في دبي

بالفيديو.. سقوط شرين عبدالوهاب على المسرح في دبي

بالفيديو.. سقوط شرين عبدالوهاب على المسرح في دبي
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب، لموقف مٌحرج أمام جمهورها بدبي أثناء إحيائها حفل ” القرية العالمية ” ، عقب سقوطها على المسرح .

حيث تعثرت عبد الوهاب أثناء رقصها على إحدى أغنياتها وسقطت على المسرح، وبعدها تفادت الامر سريعًا ثم أعتذرت للجمهور.


الوسوم:, ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4023 ] نشر منذ 2 ساعتين

مسكينه هذي أبتلشت مع نفسها ** !!!!!!!!!
*
يااا مسجونه ياا طايحه على مسرح * يااا يوم معتزلة أويوم تصيح *
*
يااا بوووي شوفي لك على مع نفسك * هههههههه
*
لا حول ولا قوة إلا بالله **

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 1 ساعة

ماطاحت بس انبطحت

هههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *