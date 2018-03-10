بالفيديو.. سقوط شرين عبدالوهاب على المسرح في دبي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، لموقف مٌحرج أمام جمهورها بدبي أثناء إحيائها حفل ” القرية العالمية ” ، عقب سقوطها على المسرح .
حيث تعثرت عبد الوهاب أثناء رقصها على إحدى أغنياتها وسقطت على المسرح، وبعدها تفادت الامر سريعًا ثم أعتذرت للجمهور.
رااايق[ عدد التعليقات: 4023 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكينه هذي أبتلشت مع نفسها ** !!!!!!!!!
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يااا مسجونه ياا طايحه على مسرح * يااا يوم معتزلة أويوم تصيح *
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يااا بوووي شوفي لك على مع نفسك * هههههههه
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لا حول ولا قوة إلا بالله **
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 1 ساعة
ماطاحت بس انبطحت
هههههههه