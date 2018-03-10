وزير الخارجية الأمريكي يلغي مواعيد عمله بسب وعكة صحية

واشنطن(صدى):

قام وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، بإلغاء كافة ارتباطاته ومواعيد العمل، في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى كينيا؛ بسبب وعكة صحية.

وأوضحت أحد المصادر، أن ” تيلرسون ” لا يشعر أنه بخير، بعد عدة أيام من العمل المتواصل حول قضايا كبيرة، مثل كوريا الشمالية، مشيرة إلى إعادة جدولة المواعيد المقررة اليوم، ليوم آخر من هذه الرحلة.

ويجدر الإشارة إلى أن ” تيلرسون ” ، كان سيزور النصب التذكاري، في الموقع الذي شهد تفجير السفارة الأمريكية في نيروبي عام 1998.

يُذكر أن جولة ” تيلرسون ” الإفريقية، التي من المقرر أن يزور خلالها 3 عواصم، تتزامن مع اتصالات مكثفة؛ لإعلان نجاح المفاوضات في التوصل، لاتفاق غير مسبوق بعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.