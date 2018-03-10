” 150 مليون ” تكلفة إنتاج برنامج رامز جلال الجديد

نورة الشهري(صدى):

كشفت مصادر مقربة من الفنان رامز جلال خلا تصريحات إعلامية ، عن الميزانية الخاصة ببرنامجه الجديد والذي سيتم عرضه رمضان المقبل .

حيث أكد المصدر هذا الموسم سيضاف الى تكلفته الإنتاجية 150 مليون جنيه وقررت المحطة المنتجة للبرنامج المنافسة من خلاله ، حيث سيتم تصويره في روسيا ويقال أن اسم البرنامج المبدئي “رامز رجل الثلج”.

وأشارت مصادر أن رامز حاول إقناع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، بالظهور فى البرنامج، إلا أنه رفض ذلك تمامًا، فيما فتح فريق العمل مفاوضات مع حكيم ومحمد حماقي وأحلام، إلا أنهم لم يبدوا موافقة.