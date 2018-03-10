جامعة ” الملك عبدالعزيز ” تشدد على أهمية الالتزام بالزي السعودي

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وكالة جامعة الملك عبدالعزيز، للشؤون التعليمية، تعميم وصفته بـ ” العاجل والمهم ” ، شددت فيه على وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، على أهمية إلزام الطلاب بارتداء الزي السعودي، داخل أروقة الجامعة، وذلك بناءً على تعميم ورد للجامعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل.

ويجدر الإشارة، إلى أن التعميم أشار إلى مذكرة، أصدرها مدير الجامعة يوم الإثنين الماضي، بناء على تعميم عاجل ورد من أمير منطقة مكة المكرمة، يشمل ورود معلومات عن تساهل إدارة الجامعة، شطر الطلاب، بعدم إلزام الطلاب بارتداء الزي السعودي، الذي يتلاءم مع هذا الصرح العلمي وأهدافه.

يُذكر أن إدارة الجامعة، وزعت التعميم على أعضاء هيئة التدريس والطلاب، نهاية الأسبوع الماضي، وأهابت بالجميع، الالتزام بما ورد في التعميم، اعتبارًا من مطلع هذا الأسبوع، مشددة على عدم السماح للطلاب المخالفين، للتعميم بدخول القاعات الدراسية.