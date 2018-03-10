مقتل 10 مسلحون وإصابة 13 آخرون جنوب أفغانستان

كابول(صدى):

أعلنت الاستخبارات الأفغانية، صباح اليوم السبت، عن مقتل 10 مسلحين على الأقل، وإصابة 13 آخرون، وذلك جراء عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم هلمند، جنوب أفغانستان.

جاء ذلك في إطار المعارك التي تخوضها أفغانستان، ضد حركة طالبان وداعش الإرهابية، حيث ذكر البيان الصادر عن مديرية الأمن الوطني الأفغانية، أنه تم تنفيذ العملية في منطقة ” خوشكابا ” بمدينة لاشكارجاه، بإقليم هلمند، فيما تم اعتقال 8 مسلحين آخرين.

واستولت القوات الأمنية الأفغانية خلال العملية، على أسلحة ومواد متفجرة خاصة بالمسلحون، من بين ذلك سترات انتحارية وسيارة مفخخة، وتم تدمير مخابئ المتمردين أثناء العملية.

كما ضبطت القوات الأفغانية، مجموعة من الأسلحة في عمليات منفصلة بإقليم باكتيكا، شرق أفغانستان.