هجوم حاد على عضوة بالشورى بعد وصفها الشعب بــ ” الدواعش “

نايف السالم(صدى):

أثار تصريح عضوة بالشورى تتهم فيه السعوديين بالـ ” الدواعش ” ، غضب مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين خروج مثل هذا التصريح من عضوة بالمجلس الذي يمثل الشعب السعودي ويتحدث بلسانه.

وهاجم المغردون العضوة التي اشتمى بعض المتابعين لها أنها قامت بتبليكهم من تويتر، مدشنين وسم ” عضوه شورى تعتبر الشعب دواعش ” ، الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، رافضين وجودها في المجلس.

وطالب المغردون بالتقدم بشكوى رسمية ضد هذه العضوة ومحاسبتها على هذا التصريح المرفوض والغير أخلاقي، ورفع قضسة رد اعتبار للشعب السعودي.

كما طالبوا بطردها من المجلس، قائلين ” امثل هذه العضوة تستحق استمرار الثقة الملكية؟ دعشنة للشعب و تسفيه مطالبهم في العيش الكريم؟ “.

وقال أحد المغردين ” داعش الشماعة التي يعلق عليها كل من لا يعجب .. لكن طالما أننا لم أعجبنا حضرة عضوة الشورى الموقرة فلماذا تجلس في منصب تمثلنا فيه؟؟!! أطردوها منه فهي لاتمثلنا بل تسيء لنا “.

كما لقى بعض أعضاء الشورى نصيبهم من الهجوم، حيث أكد المغردون أن بعض أعضاء المجلس يغردون بكلام مستفز للشعب غرضه الشهرة فقط، في حين يجب أن يدافعوا عن شعبهم ويكونوا لسان حال لهم ولمطالبهم.

وأوضح أحد المغردين أن هذه العضورة تسير على مبدأ ” خالف تعرف ” ، حيث تسعى لإثارة الجدل بسبب عشقها للشهرة، معلقًا ” بأي شكل مالها أي إنجازات تذكر أعيد وأكرر ماتمثلين قبيلتي ولا تمثلين المرأه السعودية الواعية استمري في التصادم مع الشعب ان شاء الله اصحى ع خبر اعفائك من منصبك “.

ورد أحد جنود الحد الجنوبي عليها، قائلًا ” قاربت على الأربع سنين على الحد الجنوبي غير مستقر وبعيد عن أطفالي هم بشمال وانا بالجنوب سؤال اجيبي عليه يامن تقولين دواعش ماذا تفسرين وجودنا دفعًا عن وطننا واهلنا هل نحن دواعش هل نحن أحد حركات المقاومة التي بالعالم العربي ألا يكفي اعدائنا “.