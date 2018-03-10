” بوتين ” : لن أغير دستور البلاد لتعديل فترة الرئاسة

موسكو(صدى):

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لا يعتزم تغيير دستور بلاده؛ لتعديل فترة الولاية الرئاسية.

وأضاف ” بوتين ” في تصريحات له: ” يبدو لي، ولقد قلت ذلك من قبل، أنني لم أغير الدستور سابقًا، وليست لدى أي خطط لذلك ” ، وتساءل: ” لماذا تخافون إلى هذه الدرجة من أن الذين سيأتون إلى السلطة بعدى ؟، سيريدون تدمير ما حققته في السنوات الأخيرة؟ ” .

ويجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية، ستجرى في روسيا يوم 18 من الشهر الجاري، وسيشارك فيها 8 مرشحين، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين.