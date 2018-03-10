الريال العملاق في مهمة سهلة أمام إيبار

ماجد محمد(صدى):

يستضيف إيبار الإسباني، اليوم السبت، نظيره العملاق ريال مدريد، في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني، على ملعب بلدية ايبوروا.

ويعيش الريال حالة من الانتعاش عقب الفوز الثمين الذي حققه على سان جيرمان والتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بجانب التغلب على خيتافي بثلاثية في الجولة الماضية؛ لذلك يدخل الملكي المباراة بروح معنوية مرتفعة، تجعل مهمته اليوم سهلة.

ويدخل إيبار المباراة بعد تعادل إيجابي بهدف أمام ديبورتيفو لاكورونيا بهدف لكل منهما، حيث يسعى لمواصلة نتائجه الجيدة ومحاولة تحقيق نتيجة إيجابية، ومباراة جيدة أمام البلانكوس، وخطف انتصار ثمين.