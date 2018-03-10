رغم لقائها المحتمل بواشنطن.. ” بيونج يانج ” تواصل هجومها على أمريكا

بيونج يانج(صدى):

استمرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، في موقفها الهجومي ضد الولايات المتحدة، وذلك على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

حيث أدانت ” بيونج يانج ” اليوم السبت، الولايات المتحدة؛ لفرض عقوبات عليها، وتعهدت بعدم الرضوخ للضغط.

فيما ذكرت الصحيفة المتحدثة باسم الحزب الكوري الشمالي، أن النظام لن ينحني إلى القوة العسكرية، أو العقوبات أو الحصار.

ويجدر الإشارة إلى أنها نددت بالعقوبات الأخيرة، من جانب أمريكا وإنها تنتهك القانون الدولي وسيادتها، كما وصفت هذه الإجراءات بأنها خطيرة للغاية وقد تثير حربًا.