مقتل 10 مسلحين في عمليات أمنية جنوبي أفغانستان

هلمند (صدى):

قتل عشرة مسلحين على الأقل وأصيب 13 آخرين ، إثر عمليات نفذتها القوات الأفغانية في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان، وفقاً لما ذكرته قناة ” تولو.نيوز ” التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأوضحت مديرية الأمن الوطني الأفغاني في بيان لها اليوم أنه تم تنفيذ العملية في منطقة ” خوشكابا ” بمدينة لاشكارجاه بإقليم هلمند ، مشيرة إلى أنه تم اعتقال ثمانية مسلحين آخرين.

وأضاف البيان أن قوات الأمن الأفغانية استولت خلال العملية على أسلحة ومواد متفجرة خاصة بالمسلحين ، كما تم تدمير مخابئ للمتمردين.

ولم يتوافر المزيد من التفاصيل بشأن العملية أو الجماعة التي ينتمي إليها المسلحون.