نجل سواريز يفاجيء لاعبي البرسا

نواف السالم(صدى):

شهد مران برشلونة، الأخير؛ استعدادًا لمواجهة مالقا، اليوم السبت في إطار الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني حضور ضيف جديد على البرسا.

وكان الضيف هو بنجامين نجل اللاعب لويس سواريز، والذي تصدر المشهد، أمس الجمعة، على ملعب تيتو فيلانوفا.

وجذب بنجامين صاحب الـ 5 سنوات اهتمام زملاء والده في الفريق حيث تفاعل كلا من مارك أندريه تير شتيغن وجاسبر سيليسين، مع نجل سواريز.

على جانب أخر تغيب عن المران كل من: أندريس إنييستا ونيلسون سيميدو ودينيس سواريز للإصابة، بينما شارك في التدريبات اللاعب كارليس ألينيا، من الفريق الرديف.